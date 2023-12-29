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Spor
TRT Haber 29.12.2023 17:55

Beşiktaş'ta Eric Bailly ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, Eric Bailly'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Eric Bailly ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun arasında yer alan Eric Bailly'nin sözleşmesi feshedildi.

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz."

Bailly, sezon başında siyah-beyazlı takıma katılmıştı. Bailly, Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 3 kez mücadele etti.


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