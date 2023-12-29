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Spor
TRT SPOR 29.12.2023 17:40

Michael Schumacher'in kazasının üstünden 10 yıl geçti

Formula 1'in ünlü pilotu Michael Schumacher, Alp dağlarında kayak yaparken kaza geçirip komaya girmişti. Alman pilotun talihsiz kazasının üzerinden tam 10 yıl geçti.

Michael Schumacher'in kazasının üstünden 10 yıl geçti
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Formula 1 pistlerinin en hızlı pilotu Michael Schumacher, Alp dağlarında kayak yaparken talihsiz bir kaza geçirmişti.

Ünlü alman pilotun kazasının üzerinden tam 10 yıl geçti. 7 kez dünya şampiyonluğu olan Schumacher, bir yıl komada kaldıktan sonra Cenevre'deki evine nakledildi.

54 yaşındaki Schumacher'in tedavisi 2014 yılından bu yana evinde devam ediyor. Alman pilotun durumuna dair yıllardır medyaya bir bilgi verilmiyor.

Schumacher, 19 yıllık kariyeri boyunca Jordan, Benetton, Ferrari ve Mercedes takımları için yarıştı.

2012 yılında emekli olan alman pilot, kariyeri boyunca toplam 91 yarış kazandı. Schumacher'in bu rekoru ise hala kırılabilmiş değil.

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