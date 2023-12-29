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Spor
AA 29.12.2023 17:30

Nuri Şahin Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü oldu

Alman ekibi Borussia Dortmund, teknik direktör Edin Terziç'in yardımcısı olarak Nuri Şahin'i görevlendirdi.

Nuri Şahin Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü oldu

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ile Almanya 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Sven Bender, 1 Ocak'tan itibaren Terziç'in yardımcısı olarak görev alacak.

Alman kulübü, Şahin ve Bender ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme yapıldı. 63 yaşındaki yardımcı antrenör Armin Reutershahn ise kendi isteği üzerine takımdan ayrıldı.

Borussia Dortmund altyapısından yetişen Nuri Şahin, 2020-2021 sezonunda Werder Bremen'den Antalyaspor'a transfer oldu. 35 yaşındaki çalıştırıcı, 2021-2022 sezonunda oyuncuyken kırmızı beyazlı kulübün futbol sorumluluğu görevine getirildi.

Antalya temsilcisi, Şahin yönetiminde çıktığı 92 maçta, 38 galibiyet, 23 beraberlik, 31 mağlubiyet yaşadı.


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