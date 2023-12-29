Spor Toto Teşkilat Başkanlığından şans oyunları vergi oranları hakkında açıklama

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, yasa dışı bahisle mücadelenin desteklenmesi amacıyla şans oyunları vergi oranlarında düzenleme yapılarak indirime gidildiğini açıkladı.

"Küreselleşme ile sınır aşan bir boyuta ulaşan ve ciddi güvenlik sorunu teşkil eden, terörün ve karanlık güç odaklarının da finansmanını oluşturan yasa dışı bahis ile mücadele kapsamında, uluslararası suç önleme kurumlarınca etkili tedbirlerden olduğu değerlendirilen vergi enstrümanı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talebi üzerine devreye alınmıştır."

Bu çerçevede yasa dışı bahisle mücadele kapsamında, şans oyunları gelirlerinden alınan vergi oranlarında düzenlemeye gidildiği belirtildi.

"Düzenleme çeşitli diğer tedbirlerle birlikte 28 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) yasa dışı bahisle mücadelesinin desteklenmesi amacıyla şans oyunları vergi oranlarında indirime gidilmiştir."