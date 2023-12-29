Duman 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 29.12.2023 17:10

Real Madrid Ancelotti'nin sözleşmesini uzattı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

Real Madrid Ancelotti'nin sözleşmesini uzattı
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol ekibin İtalyan teknik adam ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Haziran 2021'de Real Madrid'in başına geçen ve sezon sonunda kulüpten ayrılacağı yönünde iddialar çıkan Ancelotti'nin ismi, Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu.

ETİKETLER
Real Madrid İspanya La Liga
Sıradaki Haber
Depremzedeler için koşan Fransız yardımsever Adana'ya ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:37
İsrail, 8 yaşındaki ikiz kardeşleri doğum günlerinde öldürdü
17:34
BM: İsrail saldırılarında Batı Şeria'da son 18 yılda en çok Filistinli 2023'te öldürüldü
17:33
KİT'lerde yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 101 bin 243 kişi çalışıyor
17:36
Bakan Tunç "Teröre Lanet, Filistin'e Özgürlük Yürüyüşü"ne katıldı
17:31
DMM, Süper Kupa maçıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:27
Ukrayna: Dnipro kentine yapılan füze saldırısı sonucu 6 kişi öldü
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yoğun yağışlardan dolayı Tuna Nehri taştı
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yoğun yağışlardan dolayı Tuna Nehri taştı
FOTO FOKUS
Kavga edenlerin arasına arabayla daldı
Kavga edenlerin arasına arabayla daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ