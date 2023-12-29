Süper Kupa ileri bir tarihe ertelendi

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda bu akşam TSİ 20.45’te 2023 Turkcell Süper Kupa’da karşı karşıya gelecekti.

Kupa maçı öncesi kriz yaşandı. Süper Kupa finalinin başlamasına kısa bir süre kala takımlar maçın oynanacağı Al-Awwal Park'a gitmedi.

Süper Kupa maçı öncesi Mustafa Kemal Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesi üzerine Galatasaray ile Fenerbahçe maça çıkmama kararı aldı ve Süper Kupa finali iptal edildi.

İki kulüp Türkiye'ye dönmek için hazırlıklarını başlattı. Takımlar ve kafilelerin gece geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.

TFF ve kulüpler ortak açıklama: Final ileri bir tarihe ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tartışmalı konularla ilgili toplantı yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçının organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ortak kararla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."

[Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı]



Galatasaray ile Fenerbahçe stadyuma gitmedi. Son gelişmeleri TRT Spor Muhabiri aktarıyor. https://t.co/s2tlMhSfxC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 29, 2023

Hakemler konakladıkları otele geri döndü

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen ancak başlamayan Süper Kupa karşılaşmasının hakemleri konakladıkları otele geri döndü.

Karşılaşmadan önce maçın oynanacağı Al-Awwal Park'a hareket eden görevli hakemler, iki takımın stadyuma gelmemesinin ardından stattan ayrılarak otele geri döndü.

Futbolculara maçın oynanmayacağı tebliğ edildi, malzemeciler ve taraftarlar stattan ayrıldı

Öte yandan Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı da tebliğ edildi. Süper Kupa finali için stadyumda bulunan, Galatasaray'ın malzemecileri stattan ayrıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları da Al-Awwal Park'tan ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

TFF: Türk Bayrağımız huzurunda İstiklal Marşımız okunacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi, "Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz" açıklaması yapmıştı.