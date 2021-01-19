Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

7 galibiyet 6 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Trabzonspor'un bu karşılaşma öncesi 27 puanı bulunuyor.

İttifak Holding Konyaspor ise, son hafta sahasında yaşadığı kaybı telafi etmek amacında. Geride kalan 19 haftada 6 galibiyet 4 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan yeşil beyazlı ekibin 22 puanı var.

Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz