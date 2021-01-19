Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'un rakibi Konyaspor
Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.
Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetiyor.
7 galibiyet 6 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Trabzonspor'un bu karşılaşma öncesi 27 puanı bulunuyor.
İttifak Holding Konyaspor ise, son hafta sahasında yaşadığı kaybı telafi etmek amacında. Geride kalan 19 haftada 6 galibiyet 4 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan yeşil beyazlı ekibin 22 puanı var.
Karşılaşmayı TRT Radyo1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz
Etiketler: Trabzonspor Konyaspor Süper Lig
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