Trabzonspor'un konuğu Alanyaspor

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilrsiniz...

Bu sezon oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan bordo mavililer taraftarı önünde kazanarak yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor.

Yukatel Adana Demirspor maçı sonrası Nenad Bjelica ile yolları ayıran Trabzonspor, milli maçlar için lige verilen arada teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getirmişti.

Karadeniz ekibindeki ikinci dönemine başlayan deneyimli teknik adam, bu süreçteki ilk maçına çıkmanın heyecanını yaşayacak.

Trabzonspor'un başındaki ilk dönemine de 2020-2021 sezonunun 9'uncu haftasında başlayan Abdullah Avcı, yine bir 9'uncu hafta maçıyla açılış yapacak.

Bordo mavililerde Hüseyin Türkmen, Joaquin Fernandez, Bakasetas ve Orsic sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Trezeguet'nin durumu da maç saatinde netlik kazanacak.

Onuachu, Nicolas Pepe ve Bardhi ise şans verilmesi halinde takımdaki yerini alabilecek.

Son antrenmanlarda takımla çalışan ve hırsıyla dikkat çeken Pepe forma giymesi durumunda Trabzonspor formasıyla ilk maçına çıkacak.

Ömer Erdoğan yönetimindeki Corendon Alanyaspor ise şimdiye kadar istediği performansı sahaya yansıtmadı.

Bu sezon 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 de mağlubiyet alan Akdeniz ekibi, zorlu Trabzon deplasmanından iyi bir sonuçla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Abdülkadir, Bardhi, Onuachu

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Fatih, Aliti, Balkovec, Richard, Jeanvier, Efecan, Carlos Eduardo, Cordova

Stat: Papara Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Ok, Deniz Caner Özaral