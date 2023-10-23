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Spor
AA 23.10.2023 16:45

Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" düzenlenecek

Trabzon'da, "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" organize edilecek.

Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" düzenlenecek

Trabzon Ortahisar Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla çeşitli spor etkinlikleri düzenlenecek.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 29-30 Ekim'de yapılacak turnuvanın şöhretler kadrosunda Trabzonspor'un efsane futbolcularından Hami Mandıralı, Oktay Derelioğlu, Abdullah Ercan, Şota, Yattara, Özer Hurmacı, Orhan Çıkrıkçı, Gökhan Ünal, Selim Özer ve Hasan Özer bulunacak.

Efsane kadrosunda ise Ahmet Ceyhan, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Sinan Ünal, Ali Yılmaz ve Hasan Şengün'ün de aralarında bulunduğu futbolcular yer alacak.

Eski futbolcu Hami Mandıralı, turnuvanın kaçırılmaması gerektiğine işaret etti.

"29-30 Ekim'de düzenlenecek turnuvada ben de varım. Ortahisar Belediyemizin, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Ahmet Suat Özyazıcı hocamızın anısına düzenleyeceği turnuvaya tüm Trabzonluları davet ediyorum. Lütfen beraber olalım, bu şöleni kaçırmayalım."

Turnuva kapsamında ilk maç 29 Ekim'de saat 19.00'da, final maçı ise 30 Ekim'de saat 20.20'de oynanacak.

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