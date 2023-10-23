Manisa FK'da Osman Zeki Korkmaz ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Mevlüt Aktan'ın, Korkmaz'a Manisa FK'ye verdiği emekler için teşekkür ettiği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktan, Korkmaz ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diledi. Aktan, şunları kaydetti:

"Bu tarz vedalar zordur ama futbolda maalesef bunlar var. Osman Zeki Korkmaz hocamız, birlikte uyum içerisinde çalıştığımız, sevdiğimiz bir isim. Bazen olmayınca olmuyor ve ayrılık kaçınılmaz oluyor."

Sezon başında Manisa FK'de göreve başlayan teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, Trendyol 1. Lig'in 8. sırasındaki siyah-beyazlı ekiple 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.