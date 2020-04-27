Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından öze dönüş politikası uygulayan ve altyapısıyla başarıya koşan Trabzonspor, yeni sezonda da gençlerden vazgeçmeyecek.

Bordo-mavililer, altyapıdan oyuncu yetiştirmesinin yanı sıra farklı takımlarda gelecek vaat eden isimleri de kulübe kazandırmayı planlıyor.

Mustafa Kapı ve Burak Kapacak'tan sonra yeni hedef Rezan Çorlu

Karadeniz ekibi, Galatasaray'dan ayrılacak olan Mustafa Kapı ile Bursaspor'un altın çocuğu Burak Kapacak için girişimlere başlamıştı. Trabzonspor'un yeni hedef ise, Rezan Çorlu.

10 numara ve kanatlarda görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, Danimarka ekibi Lyngby'de kiralık olarak forma giyiyor. Bonservisi Bröndby'de bulunan genç oyuncu, bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 5 kez ağları sarsarken, 6 da gol pası verdi.

Oyuncu izleme ekibinin olumlu rapor verdiği Rezan için önümüzdeki günlerde çalışmalar başlayacak.

Trabzonspor bu transfer politikasıyla hem takımı gençleştirmek, hem de bu isimleri parlatıp, Avrupa'ya göndererek, ekonomisini kalkındırmayı amaçlıyor.