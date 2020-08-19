Trabzonspor'un gündemindeki isim koronavirüse yakalandı
Boca Juniors, Trabzonspor'un transfer gündemindeki Ivan Marcone'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Arjantin Ligi'nin köklü kulüplerinden Boca Juniors, Trabzonspor'un transfer gündemindeki Ivan Marcone'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Oyuncunun semptomları taşımadığı ve izolasyona alındığı belirtildi.
Arjantin basınında çıkan haberlerde Trabzonspor, tecrübeli oyuncu için bir sene kiralama ve maçların yüzde 50’sinde oynarsa 2 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu teklif etti.
Ancak sarı-lacivertliler’in bu teklifi düşük bulduğu ve kapıyı 5 milyon eurodan açtığı belirtildi. Haberde pazarlıkların kıran kırana devam ettiği de yazılmıştı.
Boca ya realizó más de 300 testeos PCR a 217 personas, entre jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico y personal de las áreas administrativas, de seguridad y limpieza, de los cuales presentaron positividad 11 personas (un 5%), todos los casos asintomáticos al momento del testeo.— Boca Jrs. Oficial (desde ) (@BocaJrsOficial) August 19, 2020
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