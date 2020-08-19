Arjantin Ligi'nin köklü kulüplerinden Boca Juniors, Trabzonspor'un transfer gündemindeki Ivan Marcone'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Oyuncunun semptomları taşımadığı ve izolasyona alındığı belirtildi.

Arjantin basınında çıkan haberlerde Trabzonspor, tecrübeli oyuncu için bir sene kiralama ve maçların yüzde 50’sinde oynarsa 2 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu teklif etti.

Ancak sarı-lacivertliler’in bu teklifi düşük bulduğu ve kapıyı 5 milyon eurodan açtığı belirtildi. Haberde pazarlıkların kıran kırana devam ettiği de yazılmıştı.