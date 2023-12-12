Çok Bulutlu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 12.12.2023 16:00

Trabzonspor'un eski futbolcularından Coşkun Şahinkaya toprağa verildi

Trabzonspor Kulübünün hayatını kaybeden eski futbolcularından ve yöneticilerinden Coşkun Şahinkaya (81), toprağa verildi.

Trabzonspor'un eski futbolcularından Coşkun Şahinkaya toprağa verildi
[Fotograf: AA]

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın dayısı, yönetim kurulu üyesi İbrahim Şahinkaya'nın amcası olan Coşkun Şahinkaya'nın cenaze namazı, öğle vakti Ataköy'deki Ömer Duruk Camii'nde kılındı.

Namaza Ertuğrul Doğan ve İbrahim Şahinkaya'nın yanı sıra İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile merhumun yakınları atıldı.

Coşkun Şahinkaya'nın cenazesi, Büyükçekmece Mezarlığı'nda defnedildi.

Trabzonspor'un eski futbolcularından Coşkun Şahinkaya toprağa verildi

Trabzon'da 1 Ocak 1942'de doğan Coşkun Şahinkaya, ilk olarak İdmangücü forması giymeye başladı ve ardından Ankaragücü'ne transfer oldu.

Trabzonspor'un kurulmasının ardından Şahinkaya, bordo-mavili takımda üç sezon forma giydi. Aynı zamanda takımın ilk kaptanlarından olan Şahinkaya, Genç ve Ordu Milli Takım formalarını da terletti.

Coşkun Şahinkaya, futbolu bıraktıktan sonra Trabzonspor'da yönetim kurulu üyeliği de yaptı.

ETİKETLER
Trabzonspor
Sıradaki Haber
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2 bin 400 sporcuya malzeme seti dağıttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile görüşecek
16:35
İyi Parti'den istifa eden Beker: Erdoğan'a oy verdim
16:24
Hakeme saldıran Faruk Koca, AK Parti'den ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:15
Aydın'da otomobilinde salep soğanıyla yakalanan kişiye 244 bin lira ceza
16:14
İyi Parti İBB Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan istifa etti
16:13
Beyrut Uluslararası Havalimanı'nı su bastı
Saraybosna'da hava kirliliği etkisini göstermeye başladı
Saraybosna'da hava kirliliği etkisini göstermeye başladı
FOTO FOKUS
İyi Parti'den istifa eden Beker: Erdoğan'a oy verdim
İyi Parti'den istifa eden Beker: Erdoğan'a oy verdim
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ