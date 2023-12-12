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Spor
AA 12.12.2023 13:34

Messi ile Ronaldo bir kez daha karşı karşıya gelecek

Yeşil sahaların iki efsane futbolcusu Inter Miami'de forma giyen Arjantinli Lionel Messi ile Al Nassr'ın oyuncusu Portekizli Cristiano Ronaldo'nun takımları, 1 Şubat'ta karşılaşacak.

Messi ile Ronaldo bir kez daha karşı karşıya gelecek
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

ABD ekibi Inter Miami'nin açıklamasında, sezon öncesi hazırlığı kapsamında Suudi Arabistan temsilcileri Al Hilal ve Al Nassr takımlarıyla dostluk maçı yapılacak.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek organizasyonda Inter Miami, 29 Ocak'ta Al Hilal'le, 1 Şubat'ta ise Al Nassr'la karşılaşacak.

Bu sezon ligde 16 kez ağları sarsarak krallık yarışında zirvede yer Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, ikinci sırada yer alıyor.

Messi'nin sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçlarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle ligde play-off turuna kalamayan Inter Miami ise gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

Yeşil sahaların iki yıldızı Messi ile Ronaldo, karşı takımlarda 38. kez karşılaşacak. Bu maçların 17'sinden Messi'nin, 11'inden ise Ronaldo'nun takımları galip ayrıldı.

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