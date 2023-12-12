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Spor
AA 12.12.2023 13:43

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2 bin 400 sporcuya malzeme seti dağıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 400 başarılı sporcuya malzeme seti dağıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2 bin 400 sporcuya malzeme seti dağıttı

Belediye Başkanı Fatma Şahin, Talat Özkarslı Spor Salonu'ndaki dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, gençleri iyi yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu yönde çeşitli çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Şahin, 5 yıl önce spor şehri olmak için kolları sıvadıklarını hatırlattı.

Şahin, kentte spor tesisi ile sporcu malzemelerinin eksik olduğunu belirlediklerini, bu yüzden bu yönde destek sağlamaya gayret ettiklerini dile getirdi.

"Allah'ın izniyle 3. dönem, bizim altın çağı yaşayacağımız bir dönem olacak ve bunun için hazırlanıyoruz. Spor anlamında yetenek taraması yapacağız. Çocuklarımızın yeteneklerini belirleyeceğiz. Taradığımız çocukları kümeleştireceğiz ve uzmanlaştıracağız. Çocuklarımızın daha da profesyonelleşmesi için destek vereceğiz. Spor bir alışkanlıktır. Matematik, fizik iyi olabilir ama sporla bunları daha iyi yaparsınız. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunuyor. Lütfen çocuklarınızı yetenek taraması yaptırın."

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise Büyükşehir Belediyesinin gençlere önemli destek verdiğini ve gençlerin emrinde olduklarını anlattı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesine bağlı spor tesislerinde başarılı olan 2 bin 400 gence eşofman, tişört, spor ayakkabısı, satranç ve kitaptan oluşan set dağıtıldı.

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