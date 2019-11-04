Trabzonspor’da bu sezon yaşanan sakatlıklar takıma olumsuz yansıdı. Ligde son oynanan Göztepe maçında sakatlıkları nedeniyle 6 oyuncusundan faydalanamayan teknik direktör Ünal Karaman, en büyük eksikliği ise orta sahanın merkezinde yaşadı.

En son ligin 3. haftasındaki Fenerbahçe maçında kulübesinde 2 merkez orta saha hamle oyuncusu bulunan Karaman, sonraki süreçte Ogenyi Onazi, John Obi Mikel, Abdulkadir Parmak’tan sakatlıkları nedeniyle faydalanamadı ve zaman zaman sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet’e bu bölgede görev verdi.

Son maça 6 oyuncusundan yoksun çıktı

2018-19 sezonunun 17. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Ogenyi Onazi’den uzun süredir yoksun kalan bordo-mavililerde, teknik patron Ünal Karaman bu sezon da Abdülkadir Ömür’den 13, Caleb Ekuban’dan 10, John Obi Mikel’den 4, Abdulkadir Parmak’tan 2 maçtır ve Daniel Sturridge’den de son Göztepe karşılaşmasında faydalanamadı.

Bordo-mavililerde geçirdiği menisküs ameliyatı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalan Yusuf Sarı’nın yanı sıra stoper oyuncusu Ivanildo Fernandes de sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalmıştı.

Kaynak: DHA