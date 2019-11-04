Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Ampute Futbol Milli Takımı'nda yıllarca kaptan olarak görev yaptığını, 30 Ağustos'tan beri de teknik direktörlük görevini üstlendiğini söyledi.

Ampute takımının bilimsel olarak çok iyi çalışmalar yaptığını anlatan Çakmak, ampute futbolun kurumsallaşması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

"Ay-yıldızlı formayı giymek üst düzey yetenek ister"

Çakmak, "Ay-yıldızlı formayı giymek üst düzey yetenek, özveri ve sıkı çalışma ister. Oyuncularımızın hepsi milli takımda oynadıkları için çok gururlular" diyerek, şöyle konuştu:

"İnsanların daha önce Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularına acıyan gözlerle bakıyordu. Takımın şampiyonluklar kazanması üzerine, olumsuz algılar değişti. 2020'de Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için kampa girdik. Türk takımının şampiyonalar kazanmasından sonra dünyada da ampute takımların sayısı arttı.

Biz Avrupa şampiyonu olduktan sonra dünyadaki ampute takımları da uyandı, kendilerini çok geliştirdiler. Daha önce 24 ülke Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılıyordu şimdi bu sayı 36'ya çıktı. Ülkemizde yapılan Avrupa Şampiyonası dünyada ses getirdi, sadece Avrupa'da değil. Şimdi onlar kendi okullarında, kulüplerinde bizim videolarımızla ampute futbolu tanıtıyorlar. 2020'de Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası, 2022'de Ampute Futbol Dünya Kupası var. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyoruz. Şu anda çok iddialıyız, bütün oklar bizi gösteriyor. İnşallah bir olumsuzluk olmazsa Ampute Futbol Dünya Kupası'nın ev sahibiyiz."

Kaynak: AA