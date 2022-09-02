Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetti.

Trabzonspor 3 puanı tek golle aldı. Bordo mavililere galibiyeti getiren golü 60. dakikada Trezeguet filelerle buluşturdu. Mısırlı oyuncu bu golle bordo mavili forma ile ilk golünü kaydetti.

Ümraniyespor evindeki mücadeleden eli boş ayrılarak 5 haftalık galibiyet hasretini sürdürdü. Kırmızı beyazlıların haftayı 1 puanla kapattı.

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ise ligde iki hafta sonra deplasmanda kazanarak puanını 10'a yükseltti.

Öte yandan karşılaşma, TFF'ye yapılan saldırıyı kınama amacıyla 1 dakika geç başladı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Gbamin'in yay içinden yerden sert şutunda, top yan direk dibinden auta gitti.

11. dakikada Bardhi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin sol ayağıyla şutunda, kaleci Serkan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

32. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sağ ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

İlk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada yaklaşık 30 metrelik mesafeden kazanılan serbest vuruşta Bakasetas'ın yerden sert şutunda, kaleci Serkan topu kornere çeldi.

[Fotoğraf: AA]

56. dakikada savunmanın ceza sahası dışına kafayla uzaklaştırdığı topun gelişine Bartra'nın volesinde, kaleci Serkan meşin yuvarlağı son anda direk dibinden çeldi.

58. dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Gheorghe, topu 50 metre civarında taşıyarak soldan çizgiye indi. Bu oyuncunun çevirdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Kartal Kayra Yılmaz, meşin yuvarlağı daha müsait durumda ceza sahası dışında bulunan Umut Nayir'e aktardı. Umut'un gelişine şutunda, top yandan dışarı çıktı.

GOL - 60. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı güçlükle önledi. Dönen topu iyi takip eden Trezeguet, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

72. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Bettaieb'in şutunda, kaleci Muhammet Taha topu kontrol etti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan.

Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Kamil Çetin.

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı (Dk. 63 Orkun Özdemir), Serkan Göksu, Allyson Aires dos Santos, Tomislav Glumac, Ermir Lenjani, Isaac Sackey (Dk. 74 Antonio Mrsic), Kartal Yılmaz, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak (Dk. 63 Durel Avounou), Valentin Gheorghe (Dk. 78 Yonathan del Valle), Umut Nayir (Dk. 64 Adel Bettaieb).

Trabzonspor: Taha, Muhammet Taha Tepe, Dorukhan Toköz (Dk. 46 Stryger Larsen), Marc Bartra, Stefano Denswil, Eren Elmalı (Dk. 87 Yusuf Erdoğan), Jean-Philippe Gbamin, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 83 Jean Kouassi), Enis Bardhi (Dk 76 Marek Hamsik), Trezeguet, Jorge Djaniny (Dk. 46 Umut Bozok).

Sarı kartlar: Dk. 27 Jean-Philippe Gbamin, Dk. 35 Marc Bartra, Dk. 53 Eren Elmalı (Trabzonspor)

Gol: Dk. 60 Trezeguet (Trabzonspor)