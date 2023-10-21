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Spor
DHA 21.10.2023 16:20

Trabzonsporlu eski futbolcu Kadir Özcan anıldı

Trabzonspor’un ilk şampiyonluk kadrosunda yer alan eski futbolcu Kadir Özcan, vefatının 10. yıldönümünde kabri başında anıldı.

Trabzonsporlu eski futbolcu Kadir Özcan anıldı

Trabzonspor’un 1975-76 sezonundaki ilk lig şampiyonluğu yaşadığı dönemde efsaneleşen futbolcusu ve eski teknik direktör Kadir Özcan’ın ölümünün 10. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Trabzonsporlu eski futbolcu Kadir Özcan anıldı

Özcan’ın Akçaabat ilçesindeki kabri başında düzenlenen törene; ailesi, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Yönetim Kurulu Üyeleri Derviş Köz, Ceyhun Eskici ve Fatih Solak, eski futbolculardan Ali Kemal Denizci, Hüseyin Tok ve Turgay Semercioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trabzon Bölge Müdürü Hamdi Aslan, Sebat Gençlik Spor Başkanı Cemil Kalkışım, futbolcular ve Özcan’ın sevenleri katıldı.

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