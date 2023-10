Trabzonspor'dan taraftarlara güvence

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç, Trabzonspor dergisindeki röportajında, Trabzonspor'un en büyük sevdaları olduğunu belirtti.

"Önemli işlere imza atacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın"

Kılıç, kulüp yönetimine adaylık süreçlerini anlattı.

"Aile hukukumuz ve geçmişte yöneticilik birlikteliğimiz olan Sayın Ertuğrul Doğan Trabzonspor'a başkan adayı oldu, bizi de yönetimde görmek istedi. Trabzonspor'da başkan yardımcılığı ve asbaşkanlık görevlerinde bulunarak tecrübe yapmış, Trabzonspor'a önemli katkılar sağlamış, bu tecrübelerden sonra da kulübe başkan adayı olmuş Ertuğrul Doğan'ın listesinde yer aldık. Onun ve bizim tecrübelerimizin yan yana geldiği, başkanımıza güvenimizin tam olduğu bir oluşumun kulübümüze fayda sağlayacağı ve böylece süreci iyi yönetebileceğimize inandığımız için yanında görev aldık. Açıkçası tablo ortadaydı ama biz hayatımızın hiçbir alanında kolay işe girmedik, hiçbir zaman rahat kulüplerde yöneticilik veya başkanlık yapmadık. Şükür ki alnımızın akıyla hepsinin üstesinden geldik. Trabzonspor'da da zorlukları aşıp hem sportif hem de ekonomik anlamda sorunları çözeceğimizden ve önemli işlere imza atacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın."

Kılıç, Trabzonspor'un çok özel ve çok büyük olduğunu vurguladı.

"Her Trabzonlu gibi çok iyi bir Trabzonsporluyum. İçinde olsam da olmasam da hep dert edinir, yaşamımda yer veririm. Bizim yaş grubumuzdaki her Trabzonlu gibi çocukluğumuzda saatlerce stadın kapısında bekleyip büyüklerimize rica edip stada girmek, o havayı solumak dünyanın en büyük mutluluğuydu. Şu an ise çocuklar için 'Nelerden mutlu olurlar.' arayışı içinde olan bir topluma döndük. Bize o yetiyordu ve o sevgi aynı şekilde devam ediyor. Bunun yanı sıra Trabzon'un fetih tarihini kulübe vermek için mücadele vermiş biriyiz. Türk ve Trabzonlu kimliğini ön planda tutan bir kişiliğe sahibiz."

[Fotoğraf: AA / Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç] [Fotoğraf: AA / Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç]

"İlk hedef kulübü sağlam temeller üzerinde ayakta tutmaktır"

Kılıç, şampiyonluğun ekonomik bedellerini, bir sonraki dönemin başkan ve yönetiminin ödediğini belirtti.

"O süreçte büyük çoğunlukla saha içi başarıya odaklanıldığı için sonrası ihmal edilmiş olabilir. Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın ifade ettiği gibi o sürecin ardından oluşan 3 milyarın üzerindeki borcu yönetilebilir hale getirmek için yoğun bir mesai içerisindeyiz. Sportif başarı tabii ki önemlidir ve eğer Trabzonspor'sanız, bu konuda asla taviz verilmez. Ama ilk hedef kulübü sağlam temeller üzerinde ayakta tutmaktır. Peş peşe şampiyon olabilirsiniz ama yarın yönetilemeyecek bir kulüp bırakmak, gelecekteki Trabzon ve Trabzonsporlulara ihanet olur düşüncesindeki insanlarız."

"Yyapılanların yansıması ileride daha çok olacak, daha iyi anlaşılacaktır"

Kılıç, şu anda 900 milyon liranın üzerinde bireysel para aktarımı, aynı zamanda 70 milyon euroya yakın sponsorlukları kulübe aktarmış bir kulüp başkanına sahip olduklarını ifade etti.

"Ülkedeki ekonomik koşullar ve onun getirdiği ticari zorlukları düşündüğünüz zaman elini taşın altına değil, bedenini taşın altına koymuş bir başkana ve onunla birlikte fedakarca çalışan bir yönetime sahibiz. Güçlükleri aşmak, mevcut koşulları ilerletmek ve başarı çizgisini yukarıya taşımak adına bugün yapılanların yansıması ileride daha çok olacak, daha iyi anlaşılacaktır."