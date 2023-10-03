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Spor
İHA 03.10.2023 10:40

Altay gol sorunu yaşıyor

Altay, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 4 maçta sadece 1 gol atabildi.

Altay gol sorunu yaşıyor

Trendyol 1. Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 7 haftada sadece 5 puan toplayabilen Altay’da gol bulma konusunda problemler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar, son 4 maçta rakip ağları sadece 1 kez sarsabildi. Bu süreçteki Göztepe, Erzurumspor FK ve Giresunspor mücadelelerinde skor üretemeyen İzmir ekibi, Bodrumspor’la oynanan ve 1-1 biten müsabakanın 89. dakikasında gol kaydetmişti.

Öte yandan ligde 5 golü bulunan Altay’ın golleri 3 farklı oyuncudan geldi. Golleri kaydeden futbolcular Marco Paixao (2), Zeki Yıldırım (2) ve İbrahim Öztürk (1) oldu.

Paixao, son haftalarda sessiz

Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Şanlıurfaspor deplasmanında kendi adına sezonun açılış golünü atan 39 yaşındaki tecrübeli oyuncu, ikinci golünü ise Kocaelispor deplasmanında penaltıdan kaydetti.

Siyah-beyazlı takımın gol yollarındaki en önemli silahı olan Paixao, son haftalarda gol atma konusunda problem yaşıyor.

Portekizli futbolcu, bu süreçteki Göztepe, Erzurumspor (D), Bodrum FK ve Giresunspor randevularında sessiz kaldı ve takımına skor yönünden katkı veremedi.

39 yaşındaki futbolcu, bu hafta oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasında sessizliğini bozmak istiyor.

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