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Spor
AA 03.10.2023 10:25

Türk Telekom Avrupa'da sezonu Romanya'da açacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında 4 Ekim Pazar günü Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yla karşılaşacak.

Türk Telekom Avrupa'da sezonu Romanya'da açacak

Cluj-Napoca şehrindeki Bt-Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Geçen sezon kupada çok iyi bir performans gösteren ve tarihinde ilk kez final oynayan Türk Telekom, yeni Avrupa mücadelesinin ilk maçına Romanya'da çıkacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bursaspor İnfo Yatırım'ı 72-68 yenen Türk Telekom, yeni başantrenörü Nenad Canak yönetiminde, yenilenmiş kadrosuyla Avrupa'da yine zirveyi hedefleyecek.

Türk Telekom, B Grubu'nda Romanya ekibinin dışında son şampiyon Dreamland Gran Canaria (İspanya), 7bet-Lietkabelis (Litvanya), Aris Midea (Yunanistan), Dolomiti Energia Trento (İtalya), Buducnost VOLI, (Karadağ), Mincidelice JL Bourg (Fransa), ratiopharm Ulm (Almanya) ve Slask Wroclaw (Polonya) takımlarıyla karşılaşacak.

Yeni formatıyla oynanacak ligde 2 grupta 10'ar takım üst tur için mücadele edecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar doğrudan çeyrek finale çıkacak. Gruplarında 3 ila 6. sıradaki 8 takım sekizli final maçına çıkacak ve çeyrek finale çıkacak 4 takım da bu maçlar sonunda belli olacak.

Sekizli final ve çeyrek final maçları tek maç üzerinden, grubu üst sırada bitiren takımların ev sahipliğinde oynanacak. Yarı final ve final maçları ise 3 galibiyet üzerinden yapılacak.

Ligde normal sezon 7 Şubat 2024'te sona erecek ve play-off'lara geçilecek.

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