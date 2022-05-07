Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımladığı mesajında, Trabzonspor kafilesinin Hatay'a indiği andan şehirden ayrılana kadar kendilerine büyük bir misafirperverlik örneği gösterildiğini belirtti.

"Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Başkan Vekili Aydın Toksöz ve yönetim kurulu üyelerine, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında büyük bir özveriyle görev yapan devlet erkanımıza, takımımız sahaya çıktığı anda 'şampiyon' tezahüratlarıyla sporun barışçıl ruhunu tüm Türkiye'ye gösteren Hataylı futbolseverlere, seremoni töreni öncesinde takımımızı alkışlayan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve futbolcularına bu centilmen tavırlarından dolayı şahsım ve camiam adına teşekkürlerimi sunarım."