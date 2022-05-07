Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi İpek Öz İsveç'te finalde
Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen Bastad Turnuvası'nda tek kadınlarda finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, W25 turnuvasında mücadele eden İpek Öz, yarı finalde Japon Misaki Matsuda'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle yenerek adını finale yazdırdı.
Milli tenisçi final mücadelesinde 3 numaralı seribaşı Rus Irina Khromacheva ile karşı karşıya gelecek.
@ipekozz9 İsveç'te finalde— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) May 7, 2022
Bastad W25 turnuvasında Misaki Matsuda'yı 6-1, 6-3 yenen İpek Öz adını finale yazdırdı
İpek'in şampiyonluk yolundaki son rakibi 3 numaralı seri başı Irina Khromacheva olacak. pic.twitter.com/GLOSnW4fiZ
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