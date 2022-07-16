Trabzonspor’da 35 yaşındaki sol kanat oyuncusu Gervinho ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bordo mavili kulüp Gervinho’ya sözleşme fesih bedeli olarak 10 taksit halinde 1 milyon 100 bin Euro ödeme yapacak.

Yeni sezon kadrosunda düşünülmediği için kamp kadrosuna dahil edilmeyen oyuncu, Yunanistan ekibi Aris Selanik ile anlaşma sağladı.

Yeni takımıyla görüşmek için Yunanistan'a giden Fildişi Sahilli oyuncu sosyal medya hesabından bordo mavililere veda etti.

Gervinho veda mesajında, “Trabzonspor ailesine bu deneyim için teşekkür ederim. Sakatlandığım dönemde tüm taraftarlardan sevgi dolu mesajlar aldım. Her zaman kalbimde olacaksınız. Gelecek sezon sizi takip edeceğim. Umarım arka arkaya şampiyon olursunuz” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü de mesaj yayınlayarak, “Gervinho’ya kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz” sözleriyle oyuncuya veda etti.