Kulübün Twitter hesabından, enkaz altında kalan depremzedenin kurtarma ekibiyle sohbet ettiği videoyu paylaşıldı.

Depremzede, videoda ekiplere, enkazdan çıktığı zaman çay içmek istediğini söylüyor.

Bunun üzerine ekiplerce tuttuğu takımın sorulması üzerine Trabzonsporlu olduğunu belirten kişi, ikinci takımının Giresunspor, üçüncü takımının ise Çaykur Rizespor olduğunu belirtiyor.

Kulüp paylaşımında, "Bugünler geçecek ve biz seninle Trabzon'da çay içeceğiz." ifadeleri kullanarak depremzede Trabzon'a davet edildi.

Bordo-mavili kulüp yöneticileri, depremzede ile iletişime geçerek Trabzon'a getirecek.