Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 4 ampute futbolcusu depremde vefat etti
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda 4 futbolcunun, depremde vefat ettiği açıklandı.
Açıklama, Ampute Futbol Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapıldı
"Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'ndan enkaz altında kalan Mehdi, Hamed, Muhammed Rıza (İran) ve Elvis'in (Kamerun) vefat haberini üzülerek öğrenmiş durumdayız. Sporculara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Malatya Büyükkşehir Belediyesi camiasına ve ampute futbol camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz."
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