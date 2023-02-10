Açıklama, Ampute Futbol Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapıldı

"Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'ndan enkaz altında kalan Mehdi, Hamed, Muhammed Rıza (İran) ve Elvis'in (Kamerun) vefat haberini üzülerek öğrenmiş durumdayız. Sporculara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Malatya Büyükkşehir Belediyesi camiasına ve ampute futbol camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz."