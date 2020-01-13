Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konan yapılandırma ve harcama limitleriyle eleştirilerine web sitesinden yanıtladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eşi benzeri görülmemiş derecede trajikomik bir olay başımıza geldiğinde bunu nasıl adlandırırız? Elektriği olmayan bir köye elektrik faturasının gelmesi gibi...

Halkımız uzun yıllardır bu ve benzeri durumlar karşısında "Aziz Nesinlik olay" ifadesini kullanıyor. İşte Trabzonspor'un bugünlerde içine çekilmeye çalışıldığı hadiseler de ibretlik bir Aziz Nesin hikayesidir.

Ne gariptir ki kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe konan talimat ile yapılandırmalara uymasından ve dahası kurallara riayet etme noktasında sergilediği ısrardan dolayı suçlanıyor!

"Artık iflas eden bir düzen karşısındaki çaresizliklerinin dışavurumudur"

"Trabzonspor için kurgulanmış model" sözleri ile yaratılmak istenen algı, kuralları kendi hesap ve çıkarlarına uygun düzenlemeye alışmış şahısların, üstünlük kurmaya çalıştığı ve artık iflas eden bir düzen karşısındaki çaresizliklerinin dışavurumudur!

Kamuoyunun da gayet yakından takip ettiği üzere, Yönetim Kurulumuz göreve geldiği Nisan 2018’den bugüne ekonomik anlamda ‘devrim’ niteliğinde kararlar almış ve bunları uygulamaya koymuştur. Rakamlarla tekrar ve tekrar izah etmek gerekir ise;

Mayıs ve Ağustos arasındaki gelirler (2019)

Yusuf Yazıcı transferi - 17 milyon Euro

Sermaye artışından – 12 milyon Euro

Göğüs reklamı – 3 milyon Euro

Turkcell – Huewai sponsorluk – 2.7 milyon Euro

Kombine, loca, ticari ürün satışlarından - 7 milyon Euro

UEFA geliri 5 milyon Euro

Toplam gelir: 46.7 milyon Euro

Mayıs - Ağustos arası 17 oyuncu transferi için harcanan miktar: 10 milyon Euro (Bonservis ve menejer ücretleri dahil)

Kadro maliyeti düşürüldü

Yönetimimiz, şu ana kadarki görev süresi içerisinde (2018-2019, 2019-2020) 31 milyon Euro bedelle oyuncu satışı gerçekleştirirken 13 milyon Euro’luk transfer yapmıştır. Kadro maliyetini 39 milyon Euro’dan 21 milyon Euro’ya düşürülmüştür. Diğer bir deyişle, kulübümüz oyuncu satışından elde ettiği gelirin yalnızca 3’te 1’ini yine oyuncu transferini harcarken, geri kalan bölümünü borç ödemelerinde kullanmıştır!

Tüm bunların yanı sıra, kulübümüz altyapısındaki üretimi de sürdürülebilir hale getirmeyi başarmıştır. Yetiştirdiğimiz 6 oyuncunun bugünkü piyasa değeri 70 milyon Euro’ya ulaşmıştır. Kamuoyunda büyük ses getiren Yusuf Yazıcı’nın 17 milyon Euro’ya satışının yanı sıra, oyuncularımızdan Uğurcan Çakır’a 20 milyon Euro, Abdülkadir Ömür’e ise 23 milyon Euro’luk transfer teklifleri gelirken, Hüseyin Türkmen 4 milyon Euro, Abdulkadir Parmak 4 milyon Euro ve Serkan Asan ise 1.5 milyon Euro’luk değere ulaşmıştır. Takımımızın kadro değeri gelen transfer tekliflerine göre yaklaşık 100 milyon Euro’ya çıkarken, Transfermarkt verilerine göre ise 60 milyon Euro’dur! Diğer bir deyişle mevcut kadronun yıllık maaşının minimum 3 katı değere ulaşan futbolcu kadrosuna sahibiz.

"Diğer kulüplerin kasasına giren çıkan parayı mevzubahis yapmamıştır"

Trabzonspor Kulübü, pek çok kulüp için emsal teşkil eden bu başarılı grafiği yakalayabilmek için bu uzun ve meşakkatli süreç boyunca yalnız ve yalnızca kendi iç işlerine odaklanmış; kendi asli meselelerine çözüm getirmek için uğraşmış ve diğer kulüplerin kasasına giren yahut kasasından çıkan parayı mevzubahis yapmamıştır! Ve dahası; hiçbir kulüp başkanının ve yöneticisinin ismini hedef göstererek kullanma gafletine düşmemiştir.

"Türkiye’de artık güçlünün hukuku değil hukukun gücü vardır"

Öte yandan şurası da açıktır ki; UEFA ve CAS kararlarıyla şike yaptıkları için üç yıl surette Avrupa kupalarından men cezası ile cezalandırılmış bir kulübün başkanının hala, şikenin sahaya yansımadığı yönündeki gülünç iddiasını sürdürüyor olması yahut sportif ve adli yargı arasındaki ayrımı manipüle ederek toplumu yanlış yönlendirme gayreti içerisinde olması, Türk futbolunda Aziz Nesinlik hikayelerin henüz tükenmediğini göstermektedir. Ancak komedya bitmemiş olsa dahi düzen artık değişmiştir! Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Nesin'in Gol Kralı romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan Sait Hopsait'ler devrinin sonuna gelinmiştir. "3 Temmuz Ruhu" başlıklı bir kampanya ile bugün sahte dış mihraklar yaratarak kendi camiasını konsolide etmeye çalışanların lehine işleyen düzen de iflas etmiştir. Türkiye’de artık güçlünün hukuku değil hukukun gücü vardır!

"Yaşanan süreç kabak tadı vermeye başladı"

Evet; Trabzonspor, oyunun ortasında yapılmaya çalışılan kural değişikliğine şiddetle itiraz etmiş; bu ve benzer hukuk dışı hareketlerin karşısında duracağını açık bir şekilde vurgulamıştır. İçinde bulunduğumuz trajikomik durumun bir kurgu film yahut roman olmasını bizler de çok isterdik... Ancak son kertede yapılan açıklamaların ve yaşanan sürecin kabak tadı vermeye başladığının altını bir kez daha çizerken, aslında kulübümüze karşı takınılan bu tutum ve davranışların ne kadar doğru işler yaptığımız ve ne kadar doğru yolda olduğumuz gerçeğini de bir kez daha ortaya koymuştur!

Son olarak, ‘Büyük Trabzonspor’ camiasının son gelişmelerle ilgili hiçbir şekilde tahriklere kapılmamasını, söylenenlerden etkilenmemesini, futbolun sahada oynanan bir oyun olduğu gerçeğinden hareketle sadece ve sadece takımlarını desteklemelerini hassasiyetle rica ediyoruz."

Ali Koç: En fazla Trabzonspor'a yarıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın en fazla Trabzonspor'a fayda getirdiğini söylemişti.

Başkan Ali Koç toplantıda şu ifadeleri kullanmıştı.

"Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Mustafa Cengiz, 'Sizin yapılandırma ne durumda? İyi haber bekliyoruz' dedi. Birazcık daha derine indiğimizde geldiğimiz noktada, bu 250 milyon liralık anapara, 5 yıllık süre en fazla Trabzonspor'a yarıyor. İnsan ister istemez düşünüyor. Başkanları da şubatta ne kadar kötü durumda olduklarını ifade ediyor. Ne olduysa mayısta rahatladıklarından bahsediyor. Ne oldu o arada bilinmiyor. İnsan ister istemez düşünüyor. Trabzonspor'a göre kurgulanmış bir model, zorunlu olarak diğer kulüplere aynı model sunulmuş..."

Hem talimatnamenin hem de yeniden yapılandırmanın çözüm olmayacağını dile getiren Ali Koç, "Yapamayacağımız bir şeye 'yapacağız' demek istemiyoruz. Çok ağır şartlar da var. Belki de genel kurula gidip müsaade almamızı gerektirecek unsurlar." diye konuştu.

Trabzonspor'a tepki

Trabzonspor Kulübüne eleştiride bulunan Ali Koç, sözlerini söyle sürdürdü:

"Trabzonspor sağolsun Türkiye'de haklı, adil rekabetin bekçisi konumunda neredeyse gün aşırı konuşmalar yapıyor. Onlara da burada bir kez daha genç kadro ile oynuyorlar, ciddi anlamda bütçelerini düşürdüler. Burada iyi yapılan şeylere de değinmemiz gerek ama sırtını devlete dayamış, stadını devlet yapmış olabilir. Türkiye'de pek çok stadı devlet yapıyor. Sayın Ünal Karaman istifa etti. Hiçbir şekilde bizi ilgilendiren bir konu değil ama böyle zorla konunun içerisine çekiliyoruz. Hatırlayın bizim hocamızın istifası söz konusu değil, 1 hafta boyunca istifa edeceği konuşuldu. Sayın Karaman istifa etti, iki gün resmi açıklama yapılana kadar gazetelere yansımadı. O da bizim işimiz değil ama biz bu kavganın içerisine çekiliyoruz. Koskoca bir şehrin belediye başkanı kendi hocalarının istifası, istifanın akabinde artık o camiada istifanın sebepleriyle ilgili ne gibi dedikodular, haberler, doğru, yanlış, haklı, haksız o da bizi ilgilendirmiyor, dolaşıyorsa... Bizi tek ilgilendiren konu o gün Rize'den deplasmandan dönüyorduk, Trabzon'dan geçip uçağa binecektik. Tek düşüncemiz uçağa sağsalim binip gitmekti. Anladığım kadarıyla orada sıkıntılar oluyordu. Ama bu karmaşayı dönüp Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bağladılar. Koskoca şehrin belediye başkanı, bu açıklamayı yapıyor. Bu açıklamada, bütün burada Sayın Karaman'ın istifası ve bunun bazı bakanlarımızla ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade ederken, yine Fenerbahçe, yine devre arası, yine ahlaksızlık, yine başaramayacaklar diyor. Nereden aklına esti? Bu cinlik nereden? Bu saygısızlık nasıl? Gerçi tepkiler üzerine hemen kaldırdı ama ben bunu niye gündeme getiriyorum, hiç ilgimiz olmayan bir konunun içerisine çekildik. Burada maddeler var, 5. maddede bir bakandan bahsediyor, Trabzonspor'un hiçbir zaman işleyişine karışmadı, sadece Trabzonspor yönetimi hangi konuda kapısını çalarsa yardımcı oldu. Öyle bir yardımcı oldu ki iflas ettiği denilen kulüp yeniden şampiyonluk yarışına girdi. Nasıl yardım? Ben merak ediyorum? Bu kadar kısa sürede, şubattan mayısa kadar. Yine bu tartışmayla ilgili bir milletvekilimiz tweetler atıyor. Burada da Trabzonsporumuzun 865 milyon TL'lik yapılandırmayla tüm kulüplere, kişilere ve menajerlere ödemesini yapmasına vesile olan bakan beyden bahsediyor, bu denli çok sevdiği bir kulübün başarısından başka bir beklentisi olmadığını biliyoruz. Olabilir, bu da bizi ilgilendirmiyor."

"Soruyorum, Sayın Ağaoğlu'na kaç devlet kurumu stadınızda loca aldı. Ne kadar aldı? Ne paralar verdi?" diyen Ali Koç, "Türkiye'nin en pahalı locaları bizim stadımızda, gelin karşılaştıralım değerlerini. Bir adım daha öteye gidiyorum, Trabzonsporlu olmayan ama bir şekilde devletle iş yaptığı için Trabzon'da loca alan iş adamları var mı? Bizim bu destekte hiç gözümüz yok ama çıkıp adil rekabet diye böyle konuşmasın. Türkiye'nin en büyük medya grubu tarafından sahipleniliyor, devlet ciddi anlamda yardım ediyor. Onlar da açık açık söylüyorlar, ben söylemiyorum sizin belediye başkanınız, milletvekiliniz söylüyor. Yeter artık. Dolayısıyla bunları söylemek zorunda kalmak dahi beni üzüyor. Ama ben artık Türk sporunda barış olsun, omuz omuza verelim, sorunları giderelim, yok geçti artık. Siz anlamıyorsunuz o dilden." şeklinde konuştu.

Kaynak: TRT HABER, TRT SPOR