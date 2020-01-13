Ülker Stadı'nda sponsorlukla ilgili düzenlenen basın toplantısına Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu ile TAB Gıda Üst Yöneticisi (CEO) Caner Dikici katıldı.

Komsuoğlu, TAB Gıda'nın bünyesinden "Burger King"in sarı-lacivertlilerin sponsoru olduğunu belirtti.

Komsuoğlu, Fenerbahçe menülerinin daha cazip fiyatlarda olabileceğini anlattı. Komsuoğlu, sponsorluk sayılarının her geçen gün arttığına dikkat çekti.

"Fenerbahçe özellikle futbolda şampiyonluğu yakalamasından sonra sponsorluk artacaktır. Biz sponsorluklara iş birliği, dava arkadaşlığı diye baktığımız için artıyor. Fenerbahçe olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüp. Özellikle yeni sponsorlarımızdan destek bekliyoruz. Sahada başarı gelmediği günlerde bile Fenerbahçe aynı ilgiyi görüyor. Bu sene sahada başarımız da var, daha da iyi olacak. Geçen sezon kötü günler geçirdiğimiz zamanlarda bile sponsor sayımız arttı. Şampiyonluk yaşadığımız yıllarda da sponsorların artacağı ve ciddi rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum."

TAB Gıda CEO'su Dikici ise Fenerbahçeliler için hazırlanan menülerin 17 Ocak'ta satışa çıkacağını söyledi.

Kaynak: AA