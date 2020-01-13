Spor
Merih Demiral'dan kötü haber13 Ocak 2020 Pazartesi 14:13 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 14:27
Juventus'ta oynayan milli oyuncu Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağının koptuğu açıklandı. Milli oyuncu sezonu kapattı.
[Fotoğraf: Reuters]
Juventus''un Roma ile oynadığı maçta sakatlanıp oyundan çıkan milli futbolcumuzun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.
Serie A'da 19. hafta karşılaşmalarında Juventus'un Roma'ya konuk olduğu maça ilk 11'de başlayan Merih Demiral, karşılaşmanın 3. dakikasında takımını öne geçirmişti.
Genç yıldız girdiği bir hava topu mücadelesi sonrasında yere dengesiz bir şekilde düşünce sakatlanmıştı.
Sezonu kapatan milli oyuncu, EURO 2020'de yer alamayacak.
Kaynak: TRT HABER
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