Spor
Beşiktaş'tan Lens açıklaması13 Ocak 2020 Pazartesi 13:44 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 13:45
Beşiktaş, Jermain Lens'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Lens'in çekilen MR sonucunda sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.
Hollandalı oyuncunun tedavisine başlandığı da ifade edildi.
Lens, Antalya kampının son gününde Altınordu ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı.
Kaynak: TRT SPOR