Trabzonspor-Denizlispor maçının biletleri satışta13 Ocak 2020 Pazartesi 12:40 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 12:43
Trabzonspor’un, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Bordo Mavili ekip, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Perşembe günü Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak mücadelenin biletleri de satışa çıktı.
Karşılaşmanın biletleri 10 lira ile 75 lira arasında değişiyor.
Batı Alt VIP Tribün 75 TL, Batı Alt VIP Tribün 60 TL, Batı Alt VIP Tribün 50 TL, Batı Alt VIP Tribün 40 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 30 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 25 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 20 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 15 TL, Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 10 TL.
Kaynak: TRT SPOR