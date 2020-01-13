Galatasaray, 4. transferini de bitiriyor. Sarı kırmızılılar, Onyekuru, Saracchi ve Sekidika’dan sonra Jeison Murillo’ya imza attırmaya hazırlanıyor.

Luyindama'nın sezonu kapatmasının ardından savunmaya takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Mert Çetin ve Murillo'yu gündeme almıştı.

Mert Çetin için Roma kulübünü ikna edemeyen sarı kırmızılılar, rotasını Sampdoria forması giyen Murillo’ya çevirdi.

Kolombiyalı stoper için İtalyan ekibiyle anlaşma sağlayan yönetimin, imza aşamasına geldiği öğrenildi.

Bu sezon 9 maçta 660 dakika oynayan 27 yaşındaki futbolcunun, düzenli forma şansı bulmak için Galatasaray'a "evet" dediği belirtildi.

Sampdoria, sakatlanan Alex Ferreria'nın yerine takviye yapana kadar Murillo'nun takımda kalmasını istiyor.

Kaynak: TRT SPOR