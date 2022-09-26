Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 13:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Trabzonspor'da Trondsen'in sözleşmesi feshedildi
[Fotograf: AA]
Trabzonspor, Norveçli orta saha oyuncusu Anders Trondsen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve oyuncuya fesih bedeli olarak, 11 taksit halinde 1,25 milyon euroluk ödeme yapılacağını açıkladı.
Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500.-EUR fesih tazminatı ödenecektir" denildi.
Etiketler: Trabzonspor Süper Lig
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