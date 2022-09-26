Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 10:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Milli maç arası sona erdi
[Fotoğraf: Arşiv]
Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı 'milli mesainin' ardından devam edecek.
Futbolda milli maç arasının sona ermesinin ardından Süper Lig'de 8. hafta maçları oynanacak.
8. hafta heyecanı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa - Gaziantep FK maçıyla başlayıp 3 Ekim Pazartesi günü oynanacak Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçıyla sona erecek.
Ligde 8. haftanın programı:
1 Ekim Cumartesi
14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK
17.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
17.00 Yukatel Kayserispor - Trabzonspor
20.00 Adana Demirspor - Galatasaray
2 Ekim Pazar
14.30 Corendon Alanyaspor - Bitexen Giresunspor
14.30 Demir Grup Sivasspor - Atakaş Hatayspor
17.00 Arabam.com Konyaspor - HangiKredi Ümraniyespor
20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
3 Ekim Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor
Etiketler: Süper Lig
Sıradaki Haber
Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz