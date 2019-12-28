Spor
Trabzonspor'da sakatlık şoku28 Aralık 2019 Cumartesi 19:01 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 19:04
Süper Lig'in 17. haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır şoku yaşanıyor.
Medical Park'ta oynanan maçın 53. dakikasanıda bordo-mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır sakatlandı.
Ön direğe gelen rakip ortasına Jose Sosa ile beraber yükselen kaleci Uğurcan, yereindiği esnada bileğini burktu. Genç kaleci ayağa kalkamadı.
Karşılaşmaya devam edemeyen Uğurcan'ın yerine Erce Kardeşler oyuna dahil oldu.
Koltuk değnekleriyle satdyumu terk eden genç eldiven hasteneye götürüldü.
Kaynak: TRT SPOR
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