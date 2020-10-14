Trabzonspor’da Medipol Başakşehir maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor.

Bordo-mavililerde özellikle orta alanda ki eksikler, teknik direktör Edi Newton’u cumartesi günkü maç öncesi düşündürüyor.

Ön çapraz bağları kopan Trondsen’in dışında kırmızı kart cezalısı Flavio ile hasta olan Abdülkadir Parmak, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Milli oyuncuların takıma dönmesiyle kafasında ki kadroyu oluşturacak olan İngiliz teknik adamın, orta alanda ki alternatifleri kısıtlı.

Edi Newton, orta sahada Luis Backer’in yanında ya Ahmet Canbaz’ı yada Abdülkadir Ömür’ü oynatacak. Son ihtimal ise Newton’un ön libero tercihini, stoperler arasından yapması.

Öte yandan Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sakat ve milli oyunculardan yoksun geçiren Trabzonspor’da Nwakame’nin ülkesinden moralli dönmesi ise teknik heyeti sevindirdi.

Uzun süredir ailesini göremeyen Nijeryalı yıldız, geçen hafta ülkesine gitmişti.

Semedo Tavares'in lisansı çıkartıldı

Trabzonspor’a iyi haberse, FIFA'dan geldi. Bordo Mavili kulüp, yeni transfer Semedo Tavares için FIFA'ya geçici lisans talebinde bulunmuştu.

FIFA'dan olumlu cevap gelmesi üzerine Yeşil Burun Adalı futbolcuya lisans çıkartıldı.