Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da Marek Hamsik endişesi
[Fotoğraf: AA]
Slovakya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan ile yaptığı karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Trabzonsporlu futbolcu Marek Hamsik'in arka adalesinde çekme olduğu bildirildi.
Bordo-mavili kulübün doktoru Dr. Yaşar Kibar Güven, milli takımda tedavisine başlanan oyuncunun, 14 Ekim Perşembe günü Trabzon'a dönmesinin ardından MR'ı çekileceğini açıkladı.
Yıldız oyuncunun Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı oynanacak önemli maçta forma giyip giyemeyeceği de çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak.
Hamsik, bu sezon Trabzonspor'un lig ve Avrupa'da oynadığı 12 karşılaşmanın tamamında forma giyip, bin 75 dakika görev aldı.
Karadeniz ekibinde Hamsik dışında Koita ve Abdulkadir Parmak'ın da sakatlıkları sürüyor.
Marek Hamsik’in sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 12, 2021
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Etiketler: Trabzonspor
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