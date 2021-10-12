Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 10:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayserispor'da Uğur Demirok'un testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Yukatel Kayserispor'da takım kaptanı Uğur Demirok’un koronavirüs testi pozitif çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da koronavirüs şoku yaşanıyor.
Ligin 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi gerçekleştirilen koronavirüs testinde, takımın önemli futbolcularından Uğur Demirok'un testi istenildiği gibi çıkmadı.
Gerçekleştirilen test sonrasında Uğur Demirok'un koronavirüse yakalandığı tespit edildi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan takım kaptanı Uğur Demirok karantinaya alındı. Tecrübeli futbolcu, Alanyaspor maçı kadrosunda yer alamayacak.
Kayserispor'da Trabzonspor maçı öncesinde de Gökhan Sazdağı'nın Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.
Etiketler: Kayserispor Koronavirüs
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