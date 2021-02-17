Trabzonspor'da 1 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır" denildi.

Bilgilendirme | Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır. pic.twitter.com/zGdScrtADf — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 17, 2021

Karadeniz ekibinde COVID-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı böylelikle 7'ye yükseldi.