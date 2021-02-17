Haber Giriş: 17 Şubat 2021 Çarşamba 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç vefat etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
A Milli Futbol Takımı'nın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç, 81 yaşında hayatını kaybetti.
TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mız ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç'un Almanya'da vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Özcan Arkoç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, yakınları ve futbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi.
[Fotoğraf: DepoPhotos | 1958 yılında A Milli Futbol Takımı bir milli maçta (Özkan Arkoç)]
Arkoç, 9'u A Milli olmak üzere toplam 28 maçta ay-yıldızlı formayı giymişti. Türkiye'de Vefa, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terleten Arkoç, Avusturya'da Austria Wien, Almanya'da da Hamburg takımlarında görev almıştı.
Etiketler: TFF
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