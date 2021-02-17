Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir Süper Lig'in yayıncı kuruluşuna gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Sosyal medya üzerinden huzursuzluk çıkarmaya çalışıyorlar"

"Kararlar nedeniyle rahatsız olan camialar, taraftarlar var. Sosyal medya üzerinden huzursuzluk çıkarmaya çalışıyorlar. Biz sosyal medyaya bakmıyoruz. Baksak pandemi şartlarına rağmen buralara gelemezdik."

"Hedefimiz 16 Mayıs'ta tüm ligleri bitirmek"

"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş 51 puanla 25 haftayı tamamladılar. En son 28 yıl önce görülmüş. Ama şunu bunu şikayet ediyorlar. Hedefimiz, kalan haftaları tamamlayarak 16 Mayıs'ta tüm ligleri bitirmek."

"Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynamak istiyoruz"

"Olimpiyat, futbol oynamaya çok elverişli bir saha. Şampiyonlar Ligi finali önemli bir maç. 29 Mayıs'taki finali seyircili oynamak istiyoruz. Türkiye'nin turizm açısından tanıtılması için, Türkiye'nin tekrar turizm cenneti olduğunu göstermek istiyoruz."

"TFF olarak şu sahayı şöyle böyle yap deme sorumluluğumuz yok. Bizden yardım isterlerse elimizden geleni yaparız. TFF olarak görevimiz; teknik arkadaşlar inceler, o sahanın futbol oynayıp oynamaya elverişli olup olmadığına karar verirler."

"Sağlık Bakanlığı ile birlikte karar vereceğiz"

"1 Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok. 1 Nisan'da değerlendireceğiz. Sağlık Bakanlığı ile birlikte karar vereceğiz."

"Sosyal medyaya bakmasın kamuoyu. Sakın sosyal medyaya bakıp TFF hakkında, yöneticileri hakkında bir görüşte bulunmasınlar."

Yayın ihalesi

"2021/22 sezonu beIN Sports'un. 2022 sonunda yeni yayın ihalesi yapmamız lazım. 5 yıllık bir periyodun ihalesini yapacağız. Ben isterim ki beIN Sports'la devam edelim. Aramızda iyi bir ilişki, diyalog var. Çok sıkıntılı dönemleri hep beraber atlattık."

VAR'a tepkiler

"Biz ligi dizayn ediyormuşuz! Fenerbahçe'yi şampiyon yapacakmışız, son birkaç haftada Galatasaray'ı şampiyon yapacakmışız diyorlar. Kazanıyorlar VAR'ı tenkit ediyorlar, kaybediyorlar VAR. Biz bu hakemlerle ligi bitireceğiz."