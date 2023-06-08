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Spor
TRT SPOR 08.06.2023 11:05

Trabzonspor'da hedef Emirhan Topçu

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'da hedef Emirhan Topçu
[Fotograf: AA]

Bordo mavililer, Bjelica'nın verdiği liste doğrultusunda hem ilk 11'e hem de kadro derinliğini artırmaya yönelik hamleler yapıyor.

Bu hamlelerden birisi de Çaykur Rizespor'un genç kaptanı Emirhan Topçu. 22 yaşındaki savunmacı için kulübüyle temasa geçen Trabzonspor, bonservis ücreti ve oyuncu vererek bu transferi noktalamayı hedefliyor.

Takımı Çaykur Rizespor'un yeniden Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Emirhan Topçu, güçlü fiziğiyle de dikkat çekiyor.

1.88 boyundaki genç savunmacı, aslen sol stoper olsa da sol bek ve ön liberoda da görev yapabiliyor.

Çaykur Rizespor ile 2022-2023 sezonunda ligde 31 maça çıkan Emirhan Topçu, takımına 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı yaptı.
 

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