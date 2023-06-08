Parçalı Bulutlu 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 08.06.2023 09:45

Yağlı güreşlerinde hedef daha geniş kitlelere ulaşmak

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, yağlı güreşlerin gelenekleriyle yaşatılarak, geleceğe ve daha geniş kitlelere taşınmasını hedeflediklerini bildirdi.

Yağlı güreşlerinde hedef daha geniş kitlelere ulaşmak
[Fotograf: AA]

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Ziyarette, 7-9 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi'nde düzenlenecek 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'yle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Kırbıyık, Kırkpınar'ın ve yağlı güreşin geleneklerinin korunarak yaşatılmasını önemsediklerini belirtti.

Kırbıyık, ata sporu yağlı güreşin en önemli organizasyonu Kırkpınar'ın en önemli ayağının Edirne'de yapıldığını anımsattı.

"Türkiye'nin başpehlivanı Edirne'de, Kırkpınar'da belli oluyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Trakya Üniversitemizin ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası da yine ilimizde yapıldı ve oldukça renkli görüntülere, heyecanlı anlara sahne oldu. Kendine has özellikleri ve gelenekleriyle yağlı güreşlerin akademik olarak da ele alınmasını oldukça önemsiyoruz. Kırkpınar'ın ve yağlı güreşlerin özü ve gelenekleri korunarak, yaşatılmasını, geliştirilmesini, daha geniş kitleler tarafından izlenmesini amaçlıyoruz. Bu konudaki katkılarından dolayı federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum."

Ziyarette, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak da yer aldı.

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
Messi'nin yeni adresi belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:07
HÜRJET'in özel uçuşunu TRT Haber görüntüledi
10:00
Uganda Devlet Başkanı Museveni, COVID-19'a yakalandı
10:07
Rıza dışı ticari e-posta gönderen şirkete 150 bin lira ceza
09:50
Brent petrolün varil fiyatı 76,81 dolar
10:07
MİT'ten nokta operasyon: Gri listede aranan terörist etkisiz
09:42
Rüzgar ve güneşin AB elektrik üretimindeki payı ilk kez tüm fosil yakıtların payını aştı
Bozkır Ankara'da Karadeniz manzaraları
Bozkır Ankara'da Karadeniz manzaraları
FOTO FOKUS
HÜRJET'in özel uçuşunu TRT Haber görüntüledi
HÜRJET'in özel uçuşunu TRT Haber görüntüledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ