Yağlı güreşlerinde hedef daha geniş kitlelere ulaşmak

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Ziyarette, 7-9 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi'nde düzenlenecek 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'yle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Kırbıyık, Kırkpınar'ın ve yağlı güreşin geleneklerinin korunarak yaşatılmasını önemsediklerini belirtti.

Kırbıyık, ata sporu yağlı güreşin en önemli organizasyonu Kırkpınar'ın en önemli ayağının Edirne'de yapıldığını anımsattı.

"Türkiye'nin başpehlivanı Edirne'de, Kırkpınar'da belli oluyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Trakya Üniversitemizin ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası da yine ilimizde yapıldı ve oldukça renkli görüntülere, heyecanlı anlara sahne oldu. Kendine has özellikleri ve gelenekleriyle yağlı güreşlerin akademik olarak da ele alınmasını oldukça önemsiyoruz. Kırkpınar'ın ve yağlı güreşlerin özü ve gelenekleri korunarak, yaşatılmasını, geliştirilmesini, daha geniş kitleler tarafından izlenmesini amaçlıyoruz. Bu konudaki katkılarından dolayı federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum."

Ziyarette, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak da yer aldı.