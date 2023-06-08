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Spor
AA 08.06.2023 00:06

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham United

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde İtalya'nın Fiorentina takımını 2-1 yenen İngiliz temsilcisi West Ham United, şampiyon oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon West Ham United
[Fotograf: AA]

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde İtalya'nın Fiorentina takımını 2-1 yenen İngiliz temsilcisi West Ham United, şampiyon oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvasında Fiorentina ile West Ham United, Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da karşı karşıya geldi.

Tempolu başlayan mücadelenin 12. dakikasında gelişen West Ham atağında, Declan Rice'ın ceza yayı içinden gönderdiği sert şutta top az farkla yandan auta gitti.

İki takımın çabaları ilk 45 dakikada sonuç vermedi ve devre 0-0 sona erdi.

56. dakikada Fiorentinalı Kouame'nin ceza alanı önünden çektiği sert şutta, kaleci Areola topu kontrol etti.

60. dakikada İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande, Biraghi'nin ceza alanında topa elle müdahalesini VAR'da inceledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

Benrahma takımını 1-0 öne geçirdi

62. dakikada topun başına geçen Benrahma meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

67. dakikada Fiorentina beraberliği yakaladı

67. dakikada Fiorentina beraberliği yakaladı. Gonzalez'in kafayla indirdiği topla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Bonaventura, iki West Hamlı futbolcunun arasından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.

Bowen'ın vuruşunda, top kaleci Terracciano'nun üstünden ağlara gitti: 1-2

90. dakikada savunmanın arkasına sarkan Bowen'ın sol taraftan ceza alanına girer girmez vuruşunda, top kaleci Terracciano'nun üstünden ağlara gitti: 1-2.

Kalan bölümde skoru koruyan West Ham United, kupayı müzesine götürdü.

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