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Spor
AA 07.06.2023 21:28

Adana Demirspor MKE Ankaragücü deplasmanından galibiyetle döndü

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında oynanan karşılaşmada Adana Demirspor, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 yendi.

Adana Demirspor MKE Ankaragücü deplasmanından galibiyetle döndü
[Fotograf: AA]

Eryaman Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetti. 

Geçen hafta deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 1-0 yenen MKE Ankaragücü, puanını 42'ye çıkararak ligde kalmayı garantilemişti.

İlk yarının önemli anları

6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye yaptığı plase vuruşta, top az farkla auta gitti.

9. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, pasını altı pasın önündeki Beridze'ye çıkardı. Müsait durumdaki Beridze'nin şutunda, kaleci Vedat Karakuş topu son anda kornere çeldi.

Gol - 31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Gökhan İnler'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Belhanda, penaltı noktasının gerisinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

38. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla kaleciyle karşı karşıya kalan Beridze, ceza sahasına girmeden kalecinin önde olduğunu görüp aşırtma vuruş yaptı ancak top yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Nongoh soldan ceza sahasına girerek topu penaltı noktasının gerisindeki Belhanda'ya çıkardı. Belhanda'nın sert şutunda, kaleciyi de geçen topu çizgi üzerinden Arda Kızıldağ kafayla çıkarttı ve mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının önemli anları

Gol - 57. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Rodrigues'in sağ kanattan ortasında kale sahasının içinde Emre Akbaba, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-2.

61. dakikada Chatzigiovanis çalımlarla ceza sahasına getirdiği topu penaltı noktasının önündeki Beridze'ye bıraktı. Beridze'nin müsait durumdaki şutunda kaleci Vedat Karakuş topu kurtardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Gol - 82. dakikada MKE Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Konuk ekip savunmadan çıkarken topu kaybetti. Kitsiou kazandığı topu Milson'a verdi. Sağdan ceza sahasına giren Milson, ayak dışı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

Adana Demirspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Çağdaş Altay, Selahattin Altay, Murat Altan

MKE Ankaragücü: Doğukan Kaya, Malcuit (Dk. 87 Mert Can), Radakovic (Dk. 70 Arda Ünyay), Arda Kızıldağ, Fıratcan Üzüm, Kitsiou, Dokanovic, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 86 İbrahim Yılmaz Çiçek), Chatzigiovanis (Dk. 63 Milson), Gökhan Töre, Beridze (Dk. 63 Hanousek)

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış (Dk. 46 Semih Güler), Manev, Yıldırım Mert Çetin, Abdurrahim Dursun, Nongoh (Dk. 46 Morel), Gökhan İnler, Yusuf Erdoğan (Dk. 84 Jaganjac), Rodrigues (Dk. 75 Yusuf Sarı), Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 67 Salih Kavrazlı)

Goller: Dk. 31 Belhanda, Dk. 57 Emre Akbaba (Adana Demirspor), Dk. 82 Milson (MKE Ankaragücü)

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