Beşiktaş Süper Ligi 3. tamamladı

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetti.

Gedson Fernandes ve Jackson Muleka'nın attığı gollerle 2-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip karşısında ilk yarının son dakikasında Oğulcan Ülgün'ün attığı golle ilk yarı 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona ererken, 47. dakikada Mahir Emreli ve 51. dakikada Pozuelo'nun golleriyle Konyaspor 3-2 öne geçti.

Beşiktaş'a beraberliği getiren golü ise 62. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.

Beşiktaş bu sonucun ardından sezonu 78 puanla 3. sırada bitirdi. Siyah-beyazlılar 36 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

Güneş zamanında en fazla golü yedi

Konyaspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş, sezonun 12. haftasında göreve gelen Şenol Güneş'in bu sezonki görev süresinde ilk kez bir maçta kalesinde 3 gol gördü.

Güneş döneminde en fazla gol yediği maçlarda kalesinde 2 gol gören siyah-beyazlılar, HangiKredi Ümraniyespor ve Kasımpaşa'yı 5-2'lik skorlarla yenerken, Fenerbahçe'yi de 4-2 mağlup etti, Galatasaray'a ise 2-1 yenildi.

Beşiktaş, Güneş öncesi dönemde de Corendon Alanyaspor'la 3-3 berabere kalarak rakibinin attığı 3 gole engel olamamıştı.

[Fotoğraf: AA]

Gedson Fernandes gollerine devam etti

Beşiktaş'ta son haftaların golcüleri arasında yer alan Gedson Fernandes, Konyaspor'u da boş geçmedi.

6. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Portekizli oyuncu, Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarının ardından Konyaspor filelerini de sarsarak üst üste 3 hafta gol sevinci yaşadı.

Gedson Fernandes böylelikle kariyerinde ilk kez peş peşe 3 hafta gol atmayı başardı.

Beşiktaşlı oyuncu, siyah-beyazlıların 4-1 kazandığı Adana Demirspor maçında takımını 2-1 öne geçiren golü atarken, Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında Beşiktaş'ı 1-0 üstünlüğe taşıyan golleri kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Gol sevinci Atiba'yla kutlandı

Beşiktaşlı futbolcular, Gedson Fernandes'in attığı ilk golün sevincini, Konyaspor maçının ardından 10 yıllık Beşiktaş kariyerine nokta koyacak Atiba Hutchinson'la yaşadı.

Golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine koşan siyah-beyazlı futbolcular, Atiba'ya sarılarak golü kutladı.

[Fotoğraf: AA]

Muleka 30 hafta sonra golle tanıştı

Siyah-beyazlıları 2-0 öne geçiren golün sahibi Jackson Muleka, 30 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Sezonun ilk haftalarında VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü maçlarında peş peşe 4 gol atan ve sonrasında suskunluğa bürünen Muleka, 41. dakikada attığı golle siyah-beyazlı takımdaki 5. golünü kaydetti.

Tayfur Bingöl'den kritik gol

Kasımpaşa maçında Beşiktaş'taki ilk golünü atan Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı takımdaki ikinci golünü Konyaspor karşısında kaydetti.

Muleka'nın yerine 60. dakikada oyuna dahil olan siyah-beyazlı oyuncu, 2 dakika sonra attığı golle Beşiktaş'ı 3-2 mağlup durumdan 3-3 beraberliğe taşıdı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Konyaspor 10 kişi kaldı

Konyaspor'un ilk golünü atan Oğulcan Ülgün 5 dakika içinde gördüğü 2 sarı kartla oyundan ihraç edildi.

61. dakikada gördüğü sarı kartın ardından 65. dakikada Gedson Fernandes'e yaptığı müdahale sonrası hakem Ümit Öztürk, Konyasporlu oyuncuya ikinci sarı kartı ardından kırmızı kartı gösterdi.

Cenk Tosun sedyeyle çıktı

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sakatlanan Cenk Tosun sahayı sedyeyle terk etti. Golcü oyuncu, 90+2. dakikada yerini Kerem Atakan Kesgin'e bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın pasında topla buluşan Gedson Fernandes, hızla ceza sahasına girdi. Ahmet Oğuz'un topa müdahalesi yetersiz kaldı ve Fernandes, son çizgiye yakın bir noktada dar açıdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

GOL - 41. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Cenk Tosun'un sol kanattan şık pasında topla buluşan Jackson Muleka, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Açısını kaybeden Muleka, önünü boşalttıktan sonra yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0.

GOL - 45+2. dakikada Arabam.com Konyaspor golü buldu. Oğulcan Ülgün'ün uzak mesafeden çıkardığı şutta kaleci Mert Günok'tan seken top, filelere gitti. 2-1.

Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 47. dakikada Arabam.com Konyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan Guilherme'nin kullandığı serbest atışta Mahir Emreli'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Mert Günok'un çabası yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2.

GOL - 51. dakikada Konyaspor öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda Moreno'nun ara pasıyla topla buluşan Pozuelo, kaleci Mert Günok'tan sıyrıldıktan sonra altıpasın içinde dar açıdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-3.

GOL - 62. dakikada Beşiktaş skorda eşitliği sağladı. Soldan Maxim'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı Tayfur Bingöl'e aktardı. Tayfur'un düzgün vuruşunda top filelerle buluştu. 3-3.

90+1. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde Aboubakar'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

Karşılaşma 3-3 beraberlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Campuzano, Görkem Sağlam (Dk 74 Murat Cem Akpınar), Doğan Can Davas (Dk. 74 Mert Han Kurt), Borja Sainz, Savicevic (Dk. 48 Mejia), Bajic (Dk. 65 Alper Uludağ)

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Gerxhaliu (Dk. 67 Ndao), Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Erdal Rakip, Fernando (Dk. 67 Ufuk Akyol), Nakajima (Dk. 46 Bertuğ Özgür Yıldırım), Ghacha (Dk. 76 Mustafa Erdilman), Larsson, Wright

Goller: Dk. 17 Bajic (Penaltıdan), Dk. 59 Borjia Sainz (Bitexen Giresunspor)

Kırmızı Kart: Dk. 60 Borja Sainz (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Campuzano (Bitexen Giresunspor), Dk. 35 Ghacha (Fraport TAV Antalyaspor)