Samsunspor yeni sezon kamp programı belli oldu

Samsunspor kulübünden yapılan açıklamaya göre, kırmızı- beyazlı ekibin, 23 Haziran'da Samsun'da toplanacağı, 03-14 Temmuz tarihlerinde birinci etap kamp çalışmaları için Erzurum'a gideceği belirtildi.

"Üç günlük iznin ardından ikinci etap için takımımız 18-29 Temmuz tarihleri arasında Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girecek. Takımımızın kamp süresi boyunca yapacağı hazırlık maçları takvimi ise daha sonra paylaşılacak."