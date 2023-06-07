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Spor
AA 07.06.2023 16:33

Samsunspor yeni sezon kamp programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'un yeni sezon kamp programı 23 Haziran'da başlayacak.

Samsunspor yeni sezon kamp programı belli oldu

Samsunspor kulübünden yapılan açıklamaya göre, kırmızı- beyazlı ekibin, 23 Haziran'da Samsun'da toplanacağı, 03-14 Temmuz tarihlerinde birinci etap kamp çalışmaları için Erzurum'a gideceği belirtildi.

"Üç günlük iznin ardından ikinci etap için takımımız 18-29 Temmuz tarihleri arasında Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girecek. Takımımızın kamp süresi boyunca yapacağı hazırlık maçları takvimi ise daha sonra paylaşılacak."


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