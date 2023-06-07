Samsunspor yeni sezon kamp programı belli oldu

Samsunspor kulübünden yapılan açıklamaya göre, kırmızı- beyazlı ekibin, 23 Haziran'da Samsun'da toplanacağı, 03-14 Temmuz tarihlerinde birinci etap kamp çalışmaları için Erzurum'a gideceği belirtildi.
"Üç günlük iznin ardından ikinci etap için takımımız 18-29 Temmuz tarihleri arasında Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girecek. Takımımızın kamp süresi boyunca yapacağı hazırlık maçları takvimi ise daha sonra paylaşılacak."
Takımımızın 2023 – 2024 futbol sezonu kamp programı belli oldu.— Yılport Samsunspor ???????? (@Samsunspor) June 7, 2023
• Buna göre, 23 Haziran tarihinde Samsun’da toplanacak olan takımımız, 03 – 14 Temmuz tarihleri arasında birinci etap kamp için Erzurum’a gidecek.
• 3 günlük iznin ardından ikinci etap için takımımız 18 – 29… pic.twitter.com/WQoY7diajn