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Spor
AA 07.06.2023 16:29

Milli motosikletçi Deniz Öncü İtalya'da yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği ve İtalya'da yapılacak Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 6'ncı ayağında yarışacak.

Milli motosikletçi Deniz Öncü İtalya'da yarışacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın İtalya Grand Prix'si 9-11 Haziran tarihlerinde Uluslararası Mugello Pisti'nde koşulacak.

Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde çalışan Red Bull KTM Ajo takımının sporcusu Öncü, 9 Haziran Cuma günü serbest antrenmanlarda, 10 Haziran Cumartesi günü sıralama yarışlarında mücadele edecek.

Sezonun 6. ayağının startı 11 Haziran Pazar günü TSİ 12.00'de verilecek.

Can Öncü: Yarış için çok iyimserim

Öncü, geçen sezon Mugello'da pole pozisyonunu aldığına dikkat çekti.

"Yarış için çok iyimserim. İspanya'da takımla antrenman yaptığım güzel günlerden sonra gerçekten çok mutluyum. Son yarıştan bu yana Türkiye'de de antrenmanlarıma devam ettim. Arka arkaya üç yarış haftası herkes için çok ilginç olacak. Kendimi gerçekten güçlü hissediyorum. İyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. Bunun tadını çıkarmaya ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

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