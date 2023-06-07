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Spor
TRT SPOR 07.06.2023 15:50

Trabzonspor'dan Hırvatistan çıkarması

Trabzonspor'da Orsic ve Petkovic transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavili kulübün yetkilileri, iki oyuncu ile görüşmeler gerçekleştirmek için Hırvatistan'a gitti.

Trabzonspor'dan Hırvatistan çıkarması

Bordo mavili kulübün yetkilileri Mislav Orsic ve Bruno Petkovic transferleriyle ilgili resmi görüşmeler için Hırvatistan'a gitti.

Orsic için pazarlıklar olumlu ilerliyor

Bonservisi Southampton'da bulunan Orsic için İngiliz ekibiyle yapılan pazarlıklar olumlu ilerliyor.

Trabzonspor, Göztepe'nin çoğunluk hissesini elinde bulunduran Southampton'a, ücretin yanı sıra kiralık oyuncu da vererek bu transferi gerçekleşmeyi planlıyor.

Bjelica'nın ısrarla takımda görmek istediği Orsic'in de eski teknik direktörüyle yeniden çalışmak istemesi Karadeniz ekibinin bu transferde elini güçlendiriyor

Bruno Petkovic için yeni bir teklif 

Trabzonspor Bjelica'nın özellikle istediği Bruno Petkovic için de yeni bir görüşme gerçekleştirecek.

Dinamo Zagreb ile 1 yıl kontratı kalan ve kulübünün 5 milyon euro bonservis istediği tecrübeli santrfor için yeni bir teklif sunulacak.

Karadeniz ekibi bu transfer için 2 milyon euro dolaylarında bir rakam belirledi ve bunun üzerine çıkmak istemiyor.

Teknik direktör Bjelica'nın talebi doğrultusunda golcü transferinde öncelik verilen Petkovic'de mutlu sona ulaşılamaması halinde Trabzonspor diğer adaylara yönelecek.

Bu adaylar arasında ise Vavacars Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sona eren Mbaye Diagne ismi öne çıkıyor.

Oyuncuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat eden Karadeniz ekibi, Bjelica'nın onay vermesi halinde transferi bitirip Slovenya kampına yetiştirmeyi planlıyor. 

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